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2023
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Американский генерал Ходжес призвал разрушить Крымский мост
Транспорт
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Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek призвал уничтожить Крымский мост, чтобы полуостров оказался в изоляции. "Как... ПРАЙМ, 01.09.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, сша, украина, всу, сво, россия, крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek призвал уничтожить Крымский мост, чтобы полуостров оказался в изоляции.
"Как только Керченский мост снова будет разрушен, это полностью изменит правила игры для Крыма, а это самое главное", — объяснил Ходжес.
Киевский режим уже предпринимал атаки на мост — как с помощью организации диверсии, так и дистанционно управляемыми средствами поражения. В результате строению были причинены повреждения, из-за чего движение временно приостанавливалось.
"Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей территории. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым становится непригоден для того, чтобы ВМФ или ВВС совершали оттуда какие-либо действия", — заявил генерал.
В связи с этим он возлагает надежды на продолжающееся "наступление" ВСУ, которое, как рассчитывают в Киеве и на Западе, перережет "сухопутный мост" в Крым, а также на поставки Украине новых артиллерийских вооружений.