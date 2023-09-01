МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek призвал уничтожить Крымский мост, чтобы полуостров оказался в изоляции. Экс-советник ЦРУ проанализировал планы Байдена на Украину

"Как только Керченский мост снова будет разрушен, это полностью изменит правила игры для Крыма, а это самое главное", — объяснил Ходжес.

Киевский режим уже предпринимал атаки на мост — как с помощью организации диверсии, так и дистанционно управляемыми средствами поражения. В результате строению были причинены повреждения, из-за чего движение временно приостанавливалось.

"Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей территории. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым становится непригоден для того, чтобы ВМФ или ВВС совершали оттуда какие-либо действия", — заявил генерал.

В связи с этим он возлагает надежды на продолжающееся "наступление" ВСУ, которое, как рассчитывают в Киеве и на Западе, перережет "сухопутный мост" в Крым, а также на поставки Украине новых артиллерийских вооружений.