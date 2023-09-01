МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила генеральному директору — председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову распространить скидку в размере 25% и право оплачивать билеты накопленными баллами для студентов, участвующих в программе "РЖД Бонус", на плацкарт, общие вагоны и вагоны с местами для сидения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вступили в силу новые правила для пассажиров российских поездов

"Таким образом, представляется возможным распространить скидку в размере 25% для студентов, аспирантов, курсантов, участвующих в программе "РЖД Бонус", также на "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны". А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: "плацкартные вагоны", "вагоны с местами для сидения", "общие вагоны", — следует из обращения Лантратовой.

В письме отмечается, что сейчас студенты, аспиранты и курсанты российских вузов и колледжей, обучающееся на очных отделениях, по акции "РЖД Бонус. Для студентов" могут приобрести билеты со скидкой 25% в купе и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах. На покупку билетов в этих вагонах, а также "СВ" и "люкс" они могут потратить баллы, накопленные по этой программе. Лантратова также указала на увеличение спроса на железнодорожные перевозки в связи с действующим запретом на работу 11 аэропортов, находящихся на юге РФ, со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

"Увеличение спроса вызывает рост цен на билеты для железнодорожного транспорта в течение всего года, пик роста цен приходится на праздники и каникулы. Из-за ограниченности финансовых возможностей студенты чаще предпочитают путешествовать плацкартным классом вместо купейных вагонов. Однако в период наибольшего спроса цены на билеты плацкартного класса также становятся высокими, что ощутимо усложняет доступность передвижения для студентов", — указала депутат.

В заключение депутат добавила, что считает целесообразным проработать этот вопрос и для других социально уязвимых категорий граждан, включая многодетные семьи и пенсионеров.