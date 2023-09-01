МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Поиски авиабилетов из Москвы на Гоа выросли в 1,5 раза после того, как "Аэрофлот" объявил о запуске осенью прямых рейсов на индийский остров, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс".

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщил крупнейший российский авиаперевозчик 29 августа.

"После объявления о запуске прямых рейсов из Москвы на Гоа поиски по этому направлению выросли на 56%. Перелет длится около восьми часов и стоит от 33 тысяч рублей (в одну сторону — ред.)", — рассказали в сервисе.

Там отметили, что из Екатеринбурга билеты на индийский остров стоят от 29,8 тысячи рублей в одну сторону, при этом полет займет чуть меньше семи часов.

В сервисе напомнили, что авиасообщение России с Индией восстановлено с прошлого года, но улететь можно было только из Москвы в Дели. Цена билета — от 16,6 тысячи рублей в одну сторону.

"Интерес российских туристов к Индии растет — доля бронирований авиабилетов в эту страну выросла в два раза с прошлого года", — отметили в "Авиасейлс".