МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росаваиция.

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"Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолета", — сообщили в Росавиации.

"Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", — добавили в ведомстве.