2023-09-01T08:52:05+03:00
2023-09-01T08:52:05+03:00
2023-09-01T08:52:05+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230901/841631463.html
Запасные аэропорты приняли 14 бортов утром в пятницу
Транспорт
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. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно,... ПРАЙМ, 01.09.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, аэропорт, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росаваиция.
"Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолета", — сообщили в Росавиации.
"Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", — добавили в ведомстве.