АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Реализация транспортно-логистического потенциала Казахстана имеет стратегическое значение. заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Минэкономразвития и Минпромторг обеспечат турсферу транспортом

Глава республики в пятницу обратился с ежегодным посланием к народу.

"Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно", — сказал он.

По словам Токаева, Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем в сфере транспорта. Кроме того, отметил он, республика обладает серьезным преимуществом, так как находится "на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток".

Президент также указал, что важную роль сыграет Транскаспийский маршрут. По его словам, реализации транспортного потенциала Казахстана поспособствует укрепление отношений с Китаем, Россией, Азербайджаном, Грузией и Турцией

"Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны", — подчеркнул Токаев.