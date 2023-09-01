МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в августе — снизились на 2,1%, сообщила компания. Вступили в силу новые правила для пассажиров российских поездов

"За январь-август 2023 года отправлено 785,6 миллиона пассажиров (+4,6% к аналогичному периоду 2022 года)… По оперативным данным, в августе 2023 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 108,7 млн пассажиров, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.