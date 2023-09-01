2023-09-01T11:56:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230901/841633592.html
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли за восемь месяцев
Транспорт
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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в августе — снизились на 2,1%, сообщила компания... ПРАЙМ, 01.09.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, перевозки, статистика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в августе — снизились на 2,1%, сообщила компания.
"За январь-август 2023 года отправлено 785,6 миллиона пассажиров (+4,6% к аналогичному периоду 2022 года)… По оперативным данным, в августе 2023 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 108,7 млн пассажиров, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.