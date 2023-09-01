МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" с сентября 2023 года запустила возможность оформления льготных билетов на своем сайте и в мобильном приложении, сообщил перевозчик. Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли за восемь месяцев

"Компания запустила функционал оформления льготных билетов на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". С 1 сентября пассажиры могут оформить безденежные проездные на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно один раз обратиться в любую кассу компании и получить персональный код подтверждения для авторизации на сайте или в мобильном приложении. Для этого необходимо предъявить в кассе паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, СНИЛС и социальную карту (при наличии).

Затем в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс" потребуется однократно ввести полученный код, а также указать номер СНИЛС и дату рождения. Также необходимо подтвердить номер телефона и адрес электронной почты. "После сохранения данных опция оформления льготных билетов станет доступна в разделе покупки билетов. Повторно обращаться в кассы и вводить данные при последующих оформлениях не нужно", — поясняет "Аэроэкспресс".

Компания уточняет, что есть возможность выбрать нужную дату с глубиной до 90 дней. Единовременно можно оформить не более двух льготных билетов. "Во время поездки необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право на льготу, и предъявить их сотруднику компании при проходе через турникет, если потребуется", — отмечает "Аэроэкспресс".

Воспользоваться правом безденежного проезда в поездах "Аэроэкспресс" могут граждане-получатели социальных услуг федерального и регионального уровней. Полный перечень льготных категорий пассажиров и правила оформления билетов для них есть на сайте компании и можно узнать по телефону горячей линии. Оформить льготный билет также можно в билетных автоматах компании, добавляет компания.