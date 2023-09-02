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2023
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Украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост
Транспорт
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Вооруженные силы РФ уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны России. "1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была... ПРАЙМ, 02.09.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны России.
"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", — сказали в ведомстве.
Движение автотранспорта временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.