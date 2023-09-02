МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны России. Американский генерал Ходжес призвал разрушить Крымский мост

"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", — сказали в ведомстве.

Движение автотранспорта временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.