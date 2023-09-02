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2023
https://1prime.ru/transport/20230902/841639368.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Транспорт
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение машин было перекрыто в... ПРАЙМ, 02.09.2023
транспорт, бизнес, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение машин было перекрыто в субботу в 00.00 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября, около 02.10 и 02.20 2 сентября, морские беспилотники были уничтожены.