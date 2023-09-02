МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение машин было перекрыто в субботу в 00.00 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября, около 02.10 и 02.20 2 сентября, морские беспилотники были уничтожены.