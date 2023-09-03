МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Запасные аэропорты приняли 14 бортов утром в пятницу

По информации на 00.10 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов, 6 рейсов отменены.

В "Домодедово" — 7 рейсов задержаны, 17 отменены.

В "Шереметьево" — 7 рейсов задержаны.