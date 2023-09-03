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2023
https://1prime.ru/transport/20230903/841641330.html
В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов
Транспорт
Новости
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По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По... ПРАЙМ, 03.09.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, авиакомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 00.10 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов, 6 рейсов отменены.
В "Домодедово" — 7 рейсов задержаны, 17 отменены.
В "Шереметьево" — 7 рейсов задержаны.