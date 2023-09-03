Зеленский: еще два торговых судна прошли через временный коридор в Черном море
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в пятницу сообщило, что еще два судна, которые находились с февраля 2022 года в портах Одесской области, вышли в море из порта Южный. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море.
"Еще два судна успешно прошли через наш временный… черноморский коридор", — написал Зеленский на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://1prime.ru/transport/20230903/841641424.html