МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. СМИ Турции сказали, что подразумевают предложения ООН по "зерновой сделке"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в пятницу сообщило, что еще два судна, которые находились с февраля 2022 года в портах Одесской области, вышли в море из порта Южный. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море.

"Еще два судна успешно прошли через наш временный… черноморский коридор", — написал Зеленский на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.