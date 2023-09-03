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2023
https://1prime.ru/transport/20230903/841642047.html
Кабмин выделил средства на поддержку аэропортов на юге и в центре России
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Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном... ПРАЙМ, 03.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", — говорится в сообщении.
В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.