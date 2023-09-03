МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов

"Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", — говорится в сообщении.

В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.