КРАСНОДАР, 4 сен — ПРАЙМ. Очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края составила 108 транспортных средств в понедельник, следует из сообщения в Telegram-канале оперативного штаба региона. Власти Крыма заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой

"О ситуации на Керченской переправе: на накопительных парковках в поселке Ильич утром 4 сентября находится 108 транспортных средств — 105 грузовиков и три автобуса. Работают два волонтера", — сказано в публикации.

Добавляется, что за прошедшие 24 часа Кавказ в порт Керчь переправили 192 фуры и 30 автобусов. Подчеркивается, что паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли одну тысячу пассажиров.