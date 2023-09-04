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2023
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Очередь на Керченскую переправу составила 108 транспортных средств
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Очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края составила 108 транспортных средств в понедельник, следует из сообщения в Telegram-канале оперативного штаба... ПРАЙМ, 04.09.2023
транспорт, бизнес, новости, керченская паромная переправа, крым, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 4 сен — ПРАЙМ. Очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края составила 108 транспортных средств в понедельник, следует из сообщения в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"О ситуации на Керченской переправе: на накопительных парковках в поселке Ильич утром 4 сентября находится 108 транспортных средств — 105 грузовиков и три автобуса. Работают два волонтера", — сказано в публикации.
Добавляется, что за прошедшие 24 часа Кавказ в порт Керчь переправили 192 фуры и 30 автобусов. Подчеркивается, что паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли одну тысячу пассажиров.