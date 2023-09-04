ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Финляндии не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango, которая является дочерним брендом ООО "Яндекс", на фоне законодательной реформы в РФ, следует из комментария министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне, опубликованного на сайте парламента страны. Россиян предупредили об изменениях работы такси с 1 сентября

Из четырехстраничного документа среди прочего следует, что "по оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, трафик данных службы такси Ridetech International B.V. (приложение Yango) не представляет реальной угрозы безопасности… поэтому невозможно вмешиваться в его работу в рамках законодательства".

Как сообщалось 31 августа, уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус продлила срок рассмотрения дела о передаче данных пользователей службы такси Yango до 26 сентября.

В Финляндии вопрос о запрете на российского сервиса Yango выносили на обсуждение в парламенте пять раз, сообщают финские СМИ.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

В начале июля этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет.