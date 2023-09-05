МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновляется впервые с 1993 года: регулярные полеты в аэропорт Новосибирска начинает во вторник авиакомпания Myanmar Airways International. Северная Корея и Китай возобновили авиасообщение

Начиная с 5 сентября самолеты компании будут летать в Новосибирск два раза в неделю, по вторникам и субботам. Рейс будет стартовать из бывшей столицы и крупнейшего города Мьянмы Янгона, затем приземляться во втором по величине городе страны Мандалае, а оттуда вылетать в Новосибирск.

Расписание рейсов в Новосибирск уже размещено на интернет-сайте авиакомпании, и там же объявлено, что первый рейс 8М 130 Янгон – Мандалай – Новосибирск отправится из аэропорта Янгона во вторник в 14.05 по местному времени (10.35 мск), после посадки в Мандалае вылетит в Новосибирск в 16.10 (12.40 мск), и прибудет в Новосибирск в 23.10 по местному времени (19.10 мск).

Обратный рейс будет вылетать из Новосибирска по средам и воскресеньям через час после прибытия, в 00.10 (20.10 мск), и прибывать в Янгон в 08.15 (04.45 мск).

"Стоимость билетов на рейс начинается с 409 долларов", — гласит реклама на сайте Myanmar Airways International.

ПАССАЖИРЫ

Пассажирами рейса могут стать как граждане Мьянмы, в том числе мьянманские студенты, обучающиеся в России (несколько сотен граждан Мьянмы поступают в российские вузы каждый год), так и российские граждане, в том числе туристы – как те, кто желает посетить древние храмы и пока малоизвестные россиянам пляжи Мьянмы, так и те, кто планирует продолжить путешествие вылетающими из мьянманских аэропортов рейсами до Бангкока и курортов Таиланда, и те, кто захочет скомбинировать посещение Мьянмы с отдыхом на таиландских пляжах.

КОГДА-ТО В ЯНГОН ЛЕТАЛ "АЭРОФЛОТ"

Мьянманская авиакомпания никогда раньше не выполняла рейсов в Россию. С 1960-х по начало 1990-х годов в Мьянму, тогда называвшуюся Бирмой, летали из Москвы самолеты "Аэрофлота", приземлявшиеся в Янгоне (тогда – Рангуне), где работал на постоянной основе офис советской авиакомпании. В 1980-е годы и вплоть до закрытия офиса "Аэрофлота" и прекращения полетов в Рангун в 1993 – начале 1994 года из Москвы выполнялся один еженедельный рейс на самолете ТУ-154: Москва – Ташкент – Карачи (Пакистан) – Бомбей (Индия) – Рангун (Бирма, ныне Мьянма) – Вьентьян (Лаос). До Рангуна, с учетом пересадок, самолет долетал за 16 часов, до конечной точки маршрута, лаосской столицы Вьентьяна – за 18. Основными пассажирами рейса были дипломаты, советские специалисты, работавшие в Лаосе и Бирме, лаосские студенты, учившиеся в СССР (студентов из Бирмы в то время в СССР было очень мало), и западные туристы: "Аэрофлот" был очень конкурентоспособен по ценам, и, к тому же, в Бирму и Лаос тогда авиакомпании из Западной Европы и Америки, практически, не летали.