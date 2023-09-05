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В московских аэропортах задержали 14 рейсов
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В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 14 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще пять отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По... ПРАЙМ, 05.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 14 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще пять отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 3.20 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны семь рейсов, четыре отменены.
В "Домодедово" задержаны пять рейсов, еще один отменили.
Кроме того, два рейса задерживают в "Шереметьево".
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково", "Домодедово", а также "Шереметьево" на данный момент нет ни одного самолета.