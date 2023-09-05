МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" 14 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще пять отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Между Россией и Мьянмой возобновляется прямое авиасообщение

По информации на 3.20 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны семь рейсов, четыре отменены.

В "Домодедово" задержаны пять рейсов, еще один отменили.

Кроме того, два рейса задерживают в "Шереметьево".

Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково", "Домодедово", а также "Шереметьево" на данный момент нет ни одного самолета.