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В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов
Транспорт
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В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По... ПРАЙМ, 05.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.
В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.