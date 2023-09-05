МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Между Россией и Мьянмой возобновляется прямое авиасообщение

По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.

В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.