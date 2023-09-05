РЖД назвачили более 600 доппоездов из тысячи на черноморские курорты на сентябрь
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания.
"Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них — в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером — 220, с Анапой — 170, с Новороссийском — 140", — говорится в сообщении.
Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.
"Всего на отпускной сезон, начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем", — пишет компания.
В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллиона мест (+7% к аналогичному периоду 2022 года).
Кроме того, продлевается до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва — Новороссийск, №459/460 Тамбов — Адлер, №455/456 Новороссийск — Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург — Новороссийск, №503/504 Уфа — Анапа и других.
https://1prime.ru/transport/20230905/841657314.html