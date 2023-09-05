МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания. ГСЭ запускает еще один доппоезд из Москвы в Симферополь

"Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них — в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером — 220, с Анапой — 170, с Новороссийском — 140", — говорится в сообщении.

Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.

"Всего на отпускной сезон, начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем", — пишет компания.

В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллиона мест (+7% к аналогичному периоду 2022 года).

Кроме того, продлевается до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва — Новороссийск, №459/460 Тамбов — Адлер, №455/456 Новороссийск — Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург — Новороссийск, №503/504 Уфа — Анапа и других.