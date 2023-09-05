МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Росавиация пока не получала заявок авиакомпании Myanmar Airways (Мьянма) на получение разрешений на выполнение полетов из Мьянмы в Москву, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов

Рейсов между Россией и Мьянмой не было с 1993 года. Росавиация в конце августе 2023 года сообщала, что выдала Myanmar Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Авиакомпания с 5 сентября начала летать в Новосибирск. Газета "Ведомости" во вторник написала, что Myanmar Airways в 2024 году планирует запустить прямые рейсы из Янгона в Москву.

"Пока заявок на предоставление разрешений на полеты в Москву от авиакомпании не поступало", — сообщили в Росавиации.