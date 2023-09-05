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2023
https://1prime.ru/transport/20230905/841658069.html
Росавиация не получала заявок Myanmar Airways на полеты в Москву
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Росавиация пока не получала заявок авиакомпании Myanmar Airways (Мьянма) на получение разрешений на выполнение полетов из Мьянмы в Москву, сообщили РИА Новости в российском... ПРАЙМ, 05.09.2023
транспорт, бизнес, новости, мьянма, москва, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Росавиация пока не получала заявок авиакомпании Myanmar Airways (Мьянма) на получение разрешений на выполнение полетов из Мьянмы в Москву, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
Рейсов между Россией и Мьянмой не было с 1993 года. Росавиация в конце августе 2023 года сообщала, что выдала Myanmar Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Авиакомпания с 5 сентября начала летать в Новосибирск. Газета "Ведомости" во вторник написала, что Myanmar Airways в 2024 году планирует запустить прямые рейсы из Янгона в Москву.
"Пока заявок на предоставление разрешений на полеты в Москву от авиакомпании не поступало", — сообщили в Росавиации.