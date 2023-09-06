2023-09-06T07:38:00+03:00
2023-09-06T07:50:41+03:00
2023-09-06T07:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230906/841667170.html
Губернатор оценил эффективность будущего моста через Алдан в Якутии
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов. На... ПРАЙМ, 06.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, якутия, магаданская область, мост, перевозки
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667161.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667160.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667160.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667159.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84166/71/841667159.jpg
https://1prime.ru/News/20230901/841634598.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов.
На совещании по развитию дальневосточных городов президент Владимир Путин назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России одной из важнейших задач. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма".
"Вопрос изменений на трассе "Колыма" продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад. И кое-что на трассе изменилось у нас … Очень важно, что прозвучало поручение строительства моста через Алдан, что позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить автомобильное сообщение, перевозки по трассе", — сказал Носов.
Сейчас большую часть грузов в Магаданскую область доставляют морем, что довольно долго, а в зимний период и очень затратно из-за необходимости оплачивать работу ледокола.