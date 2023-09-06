МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Строительства моста через реку Алдан в Якутии обеспечит бесперебойные транспортные перевозки в Магаданской области, заявил журналистам губернатор региона Сергей Носов. Новый мост через Енисей даст импульс развитию Красноярского края

На совещании по развитию дальневосточных городов президент Владимир Путин назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России одной из важнейших задач. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма".

"Вопрос изменений на трассе "Колыма" продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад. И кое-что на трассе изменилось у нас … Очень важно, что прозвучало поручение строительства моста через Алдан, что позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить автомобильное сообщение, перевозки по трассе", — сказал Носов.

Сейчас большую часть грузов в Магаданскую область доставляют морем, что довольно долго, а в зимний период и очень затратно из-за необходимости оплачивать работу ледокола.