МОСКВА, 6 сен /ПРАЙМ/. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле поднялся на 26,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Объем международных пассажирских авиаперевозок в июле, в то же время, вырос на 29,6% год к году, внутренних – на 21,5%. По сравнению с июлем 2019 года показатель мировых пассажирских перевозок снизился на 4,4%, международных – на 11,3%, внутренних – увеличился на 8,3%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+67,1%). Заметный рост наблюдался также в Африке (+25%) и на Ближнем Востоке (+21,9%). Чуть более слабый рост был зафиксирован в Латинской Америке (+15,5%), Северной Америке (+13,2%), а также в Европе (+11,7%).

"В июле самолеты были полны, так как люди продолжают путешествовать даже больше. Важно отметить, что продажи билетов на отдаленные даты указывают на то, что уверенность путешественников остается высокой. Есть причины для оптимизма относительно продолжающегося восстановления", — приводятся в релизе слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).