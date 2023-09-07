МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на авиабилеты маршрута Махачкала – Москва – Махачкала, сообщили в пресс-службе правительства региона. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

В среду Газимагомедов провел совещание по вопросу роста цен на авиабилеты, установленные авиакомпаниями, выполняющими перевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала. Вице-премьер отметил, что в адрес правительства республики поступают многочисленные обращения от жителей региона, недовольных стоимостью билетов.

"Ризван Газимагомедов поручил минтрансу Республики Дагестан подготовить соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки объективности ценообразования на авиаперевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Газимагомедов поручил министерству экономического развития Дагестана совместно с минфином и минтрудом республики проанализировать и представить предложения по субсидированию цен на авиабилеты по указанному направлению и оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, которые будут лететь по этому маршруту.