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В Дагестане попросят ФАС проверить цены на авиабилеты Махачкала – Москва
Транспорт
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Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, дагестан, авиабилеты, цены, фас, проверка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на авиабилеты маршрута Махачкала – Москва – Махачкала, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В среду Газимагомедов провел совещание по вопросу роста цен на авиабилеты, установленные авиакомпаниями, выполняющими перевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала. Вице-премьер отметил, что в адрес правительства республики поступают многочисленные обращения от жителей региона, недовольных стоимостью билетов.
"Ризван Газимагомедов поручил минтрансу Республики Дагестан подготовить соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки объективности ценообразования на авиаперевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала", – говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Газимагомедов поручил министерству экономического развития Дагестана совместно с минфином и минтрудом республики проанализировать и представить предложения по субсидированию цен на авиабилеты по указанному направлению и оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, которые будут лететь по этому маршруту.