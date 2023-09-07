МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения — на 2028 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора. Новый мост через Енисей даст импульс развитию Красноярского края

"Предполагаемые сроки строительства мостового сооружения через Лену — 2024-2028 годы", — сообщили в дорожном ведомстве, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, строительство моста через реку Лену необходимо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан.

Росавтодор, в свою очередь, в рамках проектировки бюджета предлагает выделить на проект порядка 43 миллиардов рублей. "В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллина Федеральным дорожным агентством в рамках проектировки бюджета 2024-2026 годов предложено финансирование данного проекта, в том числе в 2025 году — 1,34 млрд рублей, в 2026 году — 3,20 млрд, в 2027 году — 19,23 млрд, в 2028 году — 19,23 млрд", — рассказали в пресс-службе о планах по финансированию строительства моста через Лену.

В Росавтодоре также напомнили, что в 2022 году проект был включен в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023–2027 годах с финансированием из федбюджета в размере 15,3 миллиарда рублей.

"Вместе с тем после принятия федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внесение изменений в пятилетний план дорожных работ. На текущий момент выделение средств из Фонда национального благосостояния не предполагается", — добавили в Росавтодоре.

Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров.