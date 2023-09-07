МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации на фоне ситуации с неисправностью воздушного судна, сообщила Росавиация. В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов

"Вопрос выполнения полетов египетской авиакомпании Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. "Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда", — поясняет ведомство. Авиакомпании были даны указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.

По данным Red Sea Airlines, туристы в Шарм-эль-Шейхе, ожидавшие свой рейс, были размещены в гостинице за счет перевозчика. Также пассажирам, планирующим вылет из Москвы, авиакомпанией было предложено размещение в гостинице.

"Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета, и она приступила к полетам. Российские туристы в настоящее время вылетели из Шарм-эль-Шейха в Москву (Шереметьево). Прибытие рейса ожидается в 12.48 мск. Этим же воздушным судном будут доставлены отдыхающие в Шарм-эль-Шейх, время вылета из Шереметьево 13.40 мск при условии, что авиакомпании не потребуется дополнительного времени на подготовку данного полета", — сообщает Росавиация.

В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение претензионных обращений к иностранному перевозчику о праве на компенсацию денежных средств и морального вреда, а также установление степени вины авиаперевозчика является исключительной компетенцией органов судебной власти.