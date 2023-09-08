АРЗАМАС (Нижегородская область), 8 сен — ПРАЙМ. Движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустсть через семь — десять дней, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о строительстве дорожного кольца вокруг Азовского моря

"В ближайшую неделю планируем запустить (движение — ред.). Новый пролет уже поставлен, он уже полностью смонтирован, то есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение. делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя — 10 дней, и он будет полностью готов", — сказал он.

Хуснуллин добавил, что после запуска движения планируется приступить к приведению в порядок действующего в настоящий момент участка.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными БПЛА. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.