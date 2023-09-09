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Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
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Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во... ПРАЙМ, 09.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт внуково
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сообщили во "Внуково".