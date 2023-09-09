МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. Покупки билетов с багажом в популярные для шоппинга страны выросли в России

"По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сообщили во "Внуково".