МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в "Зарядье". Росавиация заявила о увеличении количества рейсов во время ВЭФ-2023

Он отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Президент подчеркнул, что особое значение здесь имеет развитие транспортного комплекса.

"Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы… Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным — ред.) ещё в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России", — заявил президент России.

Также Путин, открывая транспортные развязки в Москве, заявил, что это все идет на благо развития москвичей и гостей города, для экономики это серьезный шаг вперед.

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в субботу дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, также было открыто движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта) и запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру.

"Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей — это без всякого преувеличения", — сказал Путин.

Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, будет улучшена логистика, условия жизни горожан и гостей региона.

"Да и для экономики это серьезный шаг вперед. Я всех поздравляю и желаю всего самого доброго. Всем большое спасибо. Удачи", — заключил президент России.