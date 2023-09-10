2023-09-10T03:39:24+03:00
2023-09-10T03:39:24+03:00
2023-09-10T03:39:24+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230910/841702032.html
В России придумали технологию противодействия фейковым ДТП
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России создали систему противодействия фейковым ДТП, направленым на получение страховых выплат, пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу... ПРАЙМ, 10.09.2023
транспорт, финансы, бизнес, страхование, новости, россия, подставные дтп, страховые выплаты
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262482.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262482.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262481.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262481.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262469.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/24/839262469.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В России создали систему противодействия фейковым ДТП, направленым на получение страховых выплат, пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
"В России создали систему противодействия фейковым ДТП", — сообщает газета.
По ее данным, суть мошенничества состоит в том, что автовладельцы, попавшие в аварию, оформляют страховку каско постфактум, а затем подстраивают ДТП.
Разработчики ПО сообщили изданию, что программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа, а затем сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. Подчеркивается, что если удара не было, то гироскоп и акселерометр их не зафиксируют. Получается, что подстроить аварию не получится.
По информации "Известий", алгоритм, созданный разработчиками, используется в приложении Simble (онлайн-сервис по страхованию автомобилей).