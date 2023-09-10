МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В России создали систему противодействия фейковым ДТП, направленым на получение страховых выплат, пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

"В России создали систему противодействия фейковым ДТП", — сообщает газета.

По ее данным, суть мошенничества состоит в том, что автовладельцы, попавшие в аварию, оформляют страховку каско постфактум, а затем подстраивают ДТП.

Разработчики ПО сообщили изданию, что программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа, а затем сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. Подчеркивается, что если удара не было, то гироскоп и акселерометр их не зафиксируют. Получается, что подстроить аварию не получится.

По информации "Известий", алгоритм, созданный разработчиками, используется в приложении Simble (онлайн-сервис по страхованию автомобилей).