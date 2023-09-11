МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

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Ранее РЖД сообщали, что capex на текущий год сверстана в рекордном объеме — свыше 1,07 триллиона рублей. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку.

"Объем инвестпрограммы "Российских железных дорог" в этом году более 1 триллиона – почти триллион 200 (миллиардов рублей – ред.)", — сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России".

Он добавил, что самый большой объем средств — 250 миллиардов рублей — направлен на расширение провозных способностей на восток.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.