МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, более того, по итогам нынешнего года не исключен новый рекорд по количеству грузов, перевезенных по этой морской трассе, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Росатом" предложил проект для АЭС "Синоп", схожий с АЭС "Аккую"

"Если рассматривать 2021 год, у нас был рекорд по транзитным грузоперевозкам (по Севморпути — ред.), который достиг 2 миллионов тонн. По понятным и объективным причинам в 2022 году транзитный грузопоток достаточно серьезно снизился, практически на 90%", — сказал Панов на сессии "Мировой транспортный северный путь" Восточного экономического форума.

"Но в этом году мы видим, что транзитный грузопоток восстанавливается, и буквально на днях по Северному морскому пути был перевезен первый (в нынешнем году) миллион именно транзитного груза… В первую очередь в порты азиатского региона", — добавил Панов.

По его словам, "Росатом" продолжает получать заявки на транзитные рейсы по СМП.

"Мы выдаем разрешения и можем предположить, что в этом году, возможно, мы сможем поставить новый рекорд по транзитным грузоперевозкам", — отметил Панов.

"Росатом" отвечает за развитие инфраструктуры Северного морского пути и, в числе прочего, выдает разрешения на грузоперевозки по СМП.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.