МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. РЖД, Газпромбанк и Бамтоннельстрой-Мост ("БТС-Мост") заключили договор о совместной реализации четырех крупных объектов на БАМе в рамках реализации третьего этапа развития Восточного полигона, сообщает железнодорожная компания. Глава РЖД сообщил об объеме инвестпрограммы компании

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в декабре 2022 года сообщал, что "БТС-Мост" интересуется участием в строительстве четырех объектов на БАМе на сумму около 600 миллиардов рублей: второй Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели, а также мост через Амур.

"ОАО "РЖД", АО "Газпромбанк" и АО "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договор о совместной реализации крупных объектов на БАМе после принятия правительством РФ решения о реализации третьего этапа строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

Документ подписали 11 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений. В частности, в договоре речь идёт о создании Второго Кодарского тоннеля, Второго Кузнецовского тоннеля, Второго Северомуйского тоннеля и моста через р. Амур", — сообщают РЖД.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.