МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мьянма призывает российские авиакомпании как можно скорее запустить рейсы в страну после восстановления авиасообщения, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У. В Мьянме начнут принимать карты "Мир"

"С прошлой недели Myanmar Airlines запустил новый маршрут – Янгон — Мандалай в Новосибирск два раза в неделю. И мы призываем российские авиакомпании как можно скорее начать полеты в Мьянму", — сказал Мья Тун У, выступая на ВЭФ-2023.

В начале сентября Россия и Мьянма восстановили регулярное авиасообщение после 30-летнего перерыва. Самолеты компании Myanmar Airways International летают в Новосибирск два раза в неделю, по вторникам и субботам. Рейс стартует из бывшей столицы и крупнейшего города Мьянмы Янгона, затем приземляется во втором по величине городе страны Мандалае, а оттуда вылетает в Новосибирск.

При этом союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн заявила, что Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи запуска ознакомительной программы для представителей РФ.

Власти страны сейчас намерены запустить программу, в рамках которой планируется ряд ознакомительных поездок для российских представителей, рассказала она.

"Мы хотели бы пригласить тридцать представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и ряд лицензированных туроператоров. Пригласим и представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября — начале октября провести такое мероприятие и наглядно представить Мьянму российскому путешественнику. После этой поездки мы ожидаем, что к нам будет приезжать больше туристов из России, что будут улучшаться бизнес-связи", — сказала она, выступая на сессии ВЭФ.

В Мьянме находится множество прекрасных мест, которые можно посещать весь год, природные и культурные сокровища страны уникальны, отметила министр. При этом число российских туристов остается небольшим из-за значительного расстояния между странами, указала она, для решения этой проблемы в начале сентября был запущен рейс в Новосибирск.

"Теперь мы ближе друг к другу, это очень важно для развития туризма", — добавила Кхайн.

Ранее Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл 5 сентября в Новосибирск.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.