Эксперты: вложения в дроны в России за 3-6 лет могут достичь триллиона рублей
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).
"У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль… Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", — сказал Сергиенко.
"Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве — это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", — пояснил он.
Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей".
"Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", — пояснил глава компании.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/transport/20230911/841709668.html