МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). Белоусов назвал число российских компаний, производящих дроны

"У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль… Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", — сказал Сергиенко.

"Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве — это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", — пояснил он.

Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей".

"Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", — пояснил глава компании.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.