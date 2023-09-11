ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100 в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок

В августе эту сделку анонсировал гендиректор группы Сергей Александровский.

"Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100. Подписание документов лизингодателя с "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") состоялось в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении "Аэрофлота" к подписанию.

Договоры подписали глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, генеральный директор "Авиакомпании "Россия" Ян Бург и генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.

Контракты предполагают, что "Аэрофлот" получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания "Россия" — 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100. Первая поставка самолетов для "России" ожидается в декабре 2023 года, для "Аэрофлота" — в декабре 2024 года.

"Договор с лизингодателем самолетов MC-21 и SJ-100 "Авиакапитал-Сервис" — логичное продолжение партнерства с "Объединенной авиастроительной корпорацией", — Александровский. – Документ, который мы подписали сегодня, приближает группу "Аэрофлот" к долгожданному событию: поступлению в наш парк современных импортозамещённых самолётов. Новейшие российские лайнеры позволят "Аэрофлоту" успешно реализовывать актуализированную стратегию, продолжать рост и развитие." Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на пять процентов

В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Также в январе вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 отечественных самолета — 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214.

НАЧАЛО ПОСТАВОК

"Аэрофлот" ожидает первых поставок в свой адрес самолетов МС-21-310 и SJ-100 в 2023-2025 годах — в рамках "твердого" контракта с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех", сообщил Александровский.

"Сейчас мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 год. Ждем от промышленной сети самолеты, готовые к надежной и безопасной эксплуатации",- сказал Александровский.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.