ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. РЖД считают справедливым перейти на индексацию грузовых тарифов компании на базе индекса "паритета цен", а не потребительской инфляции, как сейчас, сообщил гендиректор перевозчика Олег Белозеров. В "Новатэке" раскрыли объемы поставок с "Ямала СПГ" по Севморпути

Правительство РФ утвердило индексацию грузотарифа РЖД с 2019 по 2025 год по принципу потребительская "инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта". РЖД еще в 2018 году предлагали индексировать грузовой тариф компании по промышленной, а не потребительской инфляции. Об этом рассказывал первый замгендиректора компании Вадим Михайлов и пояснял, что компании является основным потребителем энергетики, топлива, металла, цены на которые изменяются.

"Какой-то промежуток времени назад, в 2018 году, мы были привержены индексу потребительских цен. У нас была серьезная формула, которая отражала колебания, но небольшие колебания в течение нескольких лет. При небольших колебаниях ИПЦ отражал тоже индекс потребительских цен, наши внутренние затраты", — сказал Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России".

При этом он отметил, что как только начались колебания по стоимости металлов и других составляющих, которые серьезно отличаются от индекса потребительских цен, сразу же начался диссонанс.

"Мы сейчас предлагаем, считаем справедливым перейти на тариф, который бы основывался на индексе паритета цен. То есть мы разобрали всю свою себестоимость, она у нас прозрачна, публична, Нас проверяют десятки тысяч проверок в год все органы. Соответственно, мы абсолютно прозрачно показываем наши затраты. Мы их сгруппировали таким образом, чтобы при переходе в следующий год мы чётко понимали, что мы ни у кого ничего лишнего не отобрали. Но нам нужны деньги на шпалы, рельсы, локомотивы. Сейчас этот вариант обсуждается", — продолжил глава РЖД.

Белозеров отметил, что по следующему году планируется традиционная базовая индексация тарифов плюс принятые ранее надбавки на капремонт, которые действуют уже несколько лет.