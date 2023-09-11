ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает первых поставок в свой адрес самолетов МС-21-310 и SJ-100 в 2023-2025 годах — в рамках "твердого" контракта с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех", сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Верховный суд поддержал восстановление бренда "Яндекс Афиша"

"Сейчас мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 год. Ждем от промышленной сети самолеты, готовые к надежной и безопасной эксплуатации",- сказал Александровский.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.