ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает первых поставок в свой адрес самолетов МС-21-310 и SJ-100 в 2023-2025 годах — в рамках "твердого" контракта с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех", сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор перевозчика Сергей Александровский. 

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"Сейчас мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 год. Ждем от промышленной сети самолеты, готовые к надежной и безопасной эксплуатации",- сказал Александровский.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.