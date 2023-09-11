2023-09-11T09:39:43+03:00
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2023-09-11T09:39:43+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230911/841711504.html
"Аэрофлот" заключил контракт на лизинг самолетов МС-21 и SJ100
Транспорт
Новости
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"Аэрофлот" ожидает первых поставок в свой адрес самолетов МС-21-310 и SJ-100 в 2023-2025 годах — в рамках "твердого" контракта с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис"... ПРАЙМ, 11.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает первых поставок в свой адрес самолетов МС-21-310 и SJ-100 в 2023-2025 годах — в рамках "твердого" контракта с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех", сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"Сейчас мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 год. Ждем от промышленной сети самолеты, готовые к надежной и безопасной эксплуатации",- сказал Александровский.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.