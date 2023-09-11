ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Рабочая группа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург до ноября 2023 года предоставит в правительство параметры проекта, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Хуснуллин заявил о необходимости развивать ВСМ на юг и восток России

"Рабочая группа утверждена председателем правительства. Уже первое заседание было проведено на площадке Минтранса. Проговорили те вопросы, которые в первую очередь необходимо решить для того, чтобы принципиально определиться по возможности реализации концессии и ее финансовых параметров… Она (рабочая группа – ред.) должна отработать, до 31 октября мы должны предоставить в правительство те решения, которые необходимы для того, чтобы дальше двинуться по проекту", – сказал Иванов в кулуарах ВЭФ.

Иванов подтвердил, что в настоящее время основным вариантом по реализации проекта рассматривается заключение концессии. "Мы сейчас в рамках проработки концессионной инициативы прорабатываем возможные механизмы реализации", — сообщил он.

Трассировка проекта ВСМ изменится относительно обоснования инвестиций, которое было разработано в 2014 году, добавил замминистра.

Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент проект поддержал. После этого в пресс-службе Минтранса РФ РИА новости сообщали, что министерство ведет работу над реализацией проекта этой ВСМ и будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства ВСМ оценивается в 1,7 триллиона рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.