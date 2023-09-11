ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Транспортная инфраструктура страны должна отвечать растущему спросу на грузоперевозки в связи с динамичным увеличением торговли с Китаем и другими странами АТР, заявил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов президент России Владимир Путин. Путина попросили увеличить потолок суммы дальневосточной ипотеки

"В целом в последние годы объем взаимной торговли России с Китаем, другими странами АТР динамично растет. И значит транспортно-логистическая инфраструктура также должна отвечать возрастающему спросу на грузоперевозки", — сказал он.

По словам президента, в Хабаровске в первую очередь следует уделить внимание центру города, жилью, инженерным и коммунальным хозяйствам, а также общественному транспорту и автодорогам, объектам образования и здравоохранения. Он отметил, что Хабаровск — один из крупнейших образовательных центров Дальнего Востока.

"Важно интегрировать высшие учебные заведения города, создать общеобразовательные пространства на основе современного межвузовского кампуса. Это позволит эффективнее готовить специалистов, развивать сотрудничество с бизнесом, поддерживать молодежные предпринимательские и технологические команды, формировать платформы для развития междисциплинарных, международных и образовательных исследовательских программ

Во Владивостоке, по мнению Путина, нужно устранять инфраструктурные ограничения.

"Владивосток, в котором мы сейчас находимся, и об этом мы уже неоднократно тоже говорили, также имеет колоссальные перспективы развития, и чтобы их реализовать, нужно устранять инфраструктурные ограничения", — сказал он и отметил, что в городе активно строятся и модернизируются морские порты, которые, безусловно, играют значимую роль в экономике всей страны. Трутнев назвал объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций

Путин поручил ускорить рассмотрение вопроса по строительству легкого метро в городе.

"Также прошу РЖД совместно с Владивостоком рассмотреть возможность ускорить создание легкого метро в городе. Это очень важно, это позволит разгрузить трассы и подвинуться в решении проблемы пробок", — заявил он.

Российский лидер призвал перенести размещенную в центре нефтебазу за черту города в обозримом будущем, а район, в котором она находится использовать для прогулок горожан и туристов.

Путин подчеркнул, что в целом к решению градостроительных вопросов нужно подойти комплексно, с заботой об уникальной природе этих территорий, архитектурному наследию Владивостока, включая и исторические объекты, фортификации Владивостокской крепости.

Президент заявил, что у Благовещенска есть резервы, чтобы эффективнее использовать преимущества географического положения, в этом городе необходимо активнее строить гостиницы и развивать инфраструктуру для проведения выставок, конгрессов и других международных мероприятий.

Он посоветовал главе Приморского Края Олегу Кожемяко "не секретить" планы развития региона, а наоборот — публично их обсуждать.

"Олег Николаевич, я вот смотрю презентацию, здесь на каждой страничке написано "Строго конфиденциально". Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", — сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов после доклада Кожемяко.

Ранее Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов. Путина попросили увеличить потолок суммы дальневосточной ипотеки

Кроме того, Путин призвал сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений осталась в Дальневосточном федеральный округе.

"Хотел бы подчеркнуть дополнительно — Владивосток, Благовещенск, Хабаровск являются ведущими образовательными центрами на Дальнем Востоке. Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вызов оставались жить и трудиться в родных городах, видели в них карьерные перспективы… Много молодых людей приезжают из других регионов Российской Федерации, чтобы здесь учиться", — сказал он и отметил необходимость создания условий, чтобы молодежь оставалась в регионе.

Путин рассказал и о планах заложить принципиально новую модель экономики.

"В основе которой — развитие разнообразных эффективных производств креативных отраслей, формирование комфортных условий для малого и среднего бизнеса", — уточнил президент.