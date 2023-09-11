МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,2 миллиона человек, пассажиропоток компании "Аэрофлот" увеличился на 1%, сообщила компания. "Аэрофлот" заключил твердый контракт на лизинг самолетов МС-21 и SJ100

"Общий объем перевозок составил 5,2 миллиона пассажиров, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы. Объем перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,3 миллиона пассажиров, что выше показателя августа 2019 года на 20,1% и сопоставимо с августом 2022 года… Пассажирооборот увеличился на 12,5% по сравнению с августом 2022 года", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 1,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — добавляется там. Уточняется также, что пассажирооборот компании увеличился на 9,4%, до 8,4 миллиона человек.