2023-09-11T16:48:37+03:00
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2023
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Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в августе на 7,5 процента
Транспорт
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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,2 миллиона человек, пассажиропоток компании "Аэрофлот" увеличился... ПРАЙМ, 11.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, "аэрофлот", пассажиропоток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,2 миллиона человек, пассажиропоток компании "Аэрофлот" увеличился на 1%, сообщила компания.
"Общий объем перевозок составил 5,2 миллиона пассажиров, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы. Объем перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,3 миллиона пассажиров, что выше показателя августа 2019 года на 20,1% и сопоставимо с августом 2022 года… Пассажирооборот увеличился на 12,5% по сравнению с августом 2022 года", — говорится в сообщении.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 1,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — добавляется там. Уточняется также, что пассажирооборот компании увеличился на 9,4%, до 8,4 миллиона человек.