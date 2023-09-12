МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем лизинга железнодорожной техники в России в первом полугодии 2023 года вырос на 105%, до 238 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". "Аэрофлот" заключил твердый контракт на лизинг самолетов МС-21 и SJ100

"Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в I полугодии 2023 года вырос на 81% относительно аналогичного периода 2022-го в основном за счет увеличения лизинга железнодорожной техники, объем которого вырос на 105%. Переориентация грузовых потоков на большие расстояния восточного направления повысила потребность перевозчиков в вагонах", — рассказали в агентстве. Из материалов, предоставленных аналитиками, следует, что лизинг железнодорожной техники в России в первом полугодии составил 238 миллиардов рублей против 116 миллиардов годом ранее.

В агентстве пояснили, что рекордный урожай злаковых и поддержка инфраструктурных проектов способствовали росту погрузки зерна и строительных грузов на железнодорожных путях.

"Динамика розничных отраслей составила 97% (рост до 1,215 триллиона рублей) и была обусловлена увеличением нового бизнеса в сегментах лизинга автотранспорта и строительной техники. Основными драйверами здесь выступили грузовые автомобили и строительная техника, объем нового бизнеса с которыми вырос на 138% (до 466 миллиардов рублей) и 115% (до 263 миллиардов рублей) соответственно", — рассказали в рейтинговом агентстве.

"Сегмент легковых автомобилей показал более скромную динамику, увеличив объем нового бизнеса на 59% (рост до 229 миллиардов рублей). В итоге доля автолизинга в новом бизнесе в I полугодии 2023 года выросла до 50% против 46% аналогичного периода 2022", — добавили аналитики.

Они подчеркнули, что на фоне роста экономической активности в первой половине текущего года лизинг был востребованным инструментом по обновлению и увеличению корпоративных автопарков. Как следствие, по расчетам "Эксперт РА", отмечается рост проникновения лизинга в автопродажи: в продажах новых грузовых автомобилей доля лизинга за год с июля 2022 по июль 2023 год увеличилась с 60% до 85%, а в новых легковых и коммерческих автомобилях — с 16% до 20%. При этом у последних доля существенно ниже, чем в продажах грузовиков, поскольку легковые автомобили большей частью приобретают физлица, без использования лизинга.

Аналитики отмечают, что положительная динамика нового бизнеса в той или иной степени наблюдается во всех крупных сегментах лизинга, за исключением недвижимости (-86%), значительный объем сделок с которой в отдельные периоды поддерживался разовыми проектами, и авиационного транспорта (-59%) — вследствие действующих санкций на международные направления и ограниченных производственных возможностей по обновлению авиапарка.