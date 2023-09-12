МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Руководство крупнейшего контейнерного оператора "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") планирует выйти с инициативой о продлении срока службы подвижного состава из-за формирования дефицита на рынке, сообщил журналистам президент компании Виталий Евдокименко в кулуарах ВЭФ. Бизнесу могут разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

"Тема, на которую я хотел бы обратить внимание, – сегодня формируется складывающийся дефицит на рынке подвижного состава для перевозки контейнеров… Если в 2021 году был достигнут пик производства — почти 25 тысяч платформ, то в прошлом году было произведено 12,3 тысячи, на этот год прогнозируется 8 тысяч, а на 2024 — 6,5 тысячи… Поэтому мы считаем целесообразным вернуться к теме продления срока службы подвижного состава", — сказал Евдокименко.

Он напомнил, что правительством принято решение о запрете продления срока службы подвижного состава и запрете курсирования вагонов с продленным сроком службы по российским железным дорогам. Из эксплуатации был выведен парк с истекшим сроком службы. При этом отдельным видам подвижного состава разрешили продлевать срок службы.

Мощности вагоностроительных предприятий, по словам Евдокименко, ограничены. Они размещают производственную программу в наиболее эффективных высокомаржинальных сегментах (сегодня это производство полувагонов, хопперов и цистерн) и по остаточному принципу организуют производство платформ для перевозки контейнеров, заявил он. Поэтому из-за дефицита предложения цены на подвижной состав растут. С начала года стоимость платформ выросла на 30%. "Фитинговая платформа еще год назад стоила 3,2–3,5 миллиона рублей, а сегодня она уже стоит 5 миллионов (без НДС)", — сказал Евдокименко.

"В этих условиях, принимая во внимание ограниченное предложение на рынке нового подвижного состава для перевозки контейнеров и резкое снижение объема производства этого подвижного состава, а также повышенный спрос на отдельные виды подвижного состава и связанный с этим резкий рост цен, мы считаем целесообразным разрешить продление срока службы подвижного состава в соответствие с действующим регламентом, принятым советом по ж/д-транспорту стран СНГ", — уточнил он.

В текущем году компания вынуждена списать 1200 фитинговых платформ. "А мы могли бы на какое-то количество продлить срок службы и использовать их для перевозок. Но при этом с обязательным соблюдением всех требований к безопасности перевозок", — подчеркнул Евдокименко.

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