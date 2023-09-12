МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило. РЖД и два банка заключили договор о совместных проектах на БАМе

Весной Шило в интервью корпоративному телевидению говорил, что в 2023 году РЖД ожидают погрузку не ниже показателей предыдущего года. Погрузка по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн.

"План на сентябрь – плюс 0,1% к уровню прошлого года. План по году мы тоже пока не меняем – плюс 0,8% — это та цифра, к которой будем стремиться по итогам 2023 года", — сказал Шило на вопрос о прогнозе погрузки на сентябрь и весь 2023 год во вторник в кулуарах ВЭФ.

Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 825,9 миллиона тонн, в том числе в августе — на 0,1% — до 103,7 миллиона тонн, сообщала компания.

Также в компании заявили, что РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития (ТОР) "Приморье".

"РЖД, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "РЖД Логистика" на площадке ВЭФ-2023 подписали соглашение о дальнейших шагах по обеспечению железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития "Приморье", — говорится в сообщении.

РЖД в рамках проекта обеспечат потребности резидентов ТОР в транспортно-логистической инфраструктуре.

"В том числе: построим универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье", разовьем станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги", — уточняется в сообщении.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.