МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 42 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". Из-за тумана в Красноярске задержали четыре рейса на прилет и вылет

По информации на 8.47 мск, во "Внуково" задержаны два рейса и три отменены, в "Домодедово" задержаны 27 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны 13 рейсов.