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https://1prime.ru/transport/20230916/841763065.html
В московских аэропортах отменили четыре рейса
Транспорт
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По меньшей мере 42 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс... ПРАЙМ, 16.09.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, рейс, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 42 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 8.47 мск, во "Внуково" задержаны два рейса и три отменены, в "Домодедово" задержаны 27 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны 13 рейсов.