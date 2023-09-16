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https://1prime.ru/transport/20230916/841763414.html
В Севастопольской бухте закроют рейд 16 сентября
Транспорт
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Движение морского пассажирского транспорта закроют 16 сентября вСевастопольской бухте, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "С 12:30 будет... ПРАЙМ, 16.09.2023
транспорт, бизнес, новости, севастополь, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Движение морского пассажирского транспорта закроют 16 сентября вСевастопольской бухте, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", — сказано в релизе.
Ведомство не называет причины остановки движения.