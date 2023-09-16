СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Движение морского пассажирского транспорта закроют 16 сентября вСевастопольской бухте, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

"С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", — сказано в релизе.

Ведомство не называет причины остановки движения.