2023-09-16T15:58:39+03:00
2023-09-16T15:58:39+03:00
2023-09-16T15:58:39+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230916/841764068.html
Паромы и катера возобновили движение в Севастопольской бухте
Транспорт
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Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В... ПРАЙМ, 16.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, крым, симферополь, транспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В Севастопольской бухте в субботу в 12.30 перекрыли рейд и остановили движение морского пассажирского транспорта. Причина перекрытия рейда не комментировалась.
" Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — говорится в сообщении.