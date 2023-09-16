СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

В Севастопольской бухте в субботу в 12.30 перекрыли рейд и остановили движение морского пассажирского транспорта. Причина перекрытия рейда не комментировалась.

" Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — говорится в сообщении.