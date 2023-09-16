КИШИНЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Украина и Молдавия решили продлить либерализацию грузовых перевозок до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития. Молдавский оператор ГТС оспорит штраф Кишинева

Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе заседания совместной комиссии по международным автоперевозкам.

"Срок либерализации грузовых перевозок продлен до конца 2025 года. Решение было принято по итогам заседания молдавско-украинской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, состоявшегося в формате видеоконференции", — сказано в релизе.

Кроме того, стороны увеличили квоты разрешений на перевозки в и из третьих стран до семи тысяч для грузов и 2,2 тысячи для пассажиров на 2024 год.

Молдавия и Украина также определили пакет документов для предоставления в компетентные органы перевозчиками пассажиров при открытии рейсов, а также при внесении изменений или продлении срока действия разрешений.

Ранее мининфраструктуры Молдавии информировал, что страны договорились о либерализации грузоперевозок с 1 сентября. Тогда уточнялось, что положение будет действовать до конца текущего года.