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Молдавия и Украина продлили срок либерализации грузоперевозок
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Украина и Молдавия решили продлить либерализацию грузовых перевозок до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития... ПРАЙМ, 16.09.2023
транспорт, бизнес, новости, украина, молдавия, грузовые перевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Украина и Молдавия решили продлить либерализацию грузовых перевозок до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития.
Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе заседания совместной комиссии по международным автоперевозкам.
"Срок либерализации грузовых перевозок продлен до конца 2025 года. Решение было принято по итогам заседания молдавско-украинской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, состоявшегося в формате видеоконференции", — сказано в релизе.
Кроме того, стороны увеличили квоты разрешений на перевозки в и из третьих стран до семи тысяч для грузов и 2,2 тысячи для пассажиров на 2024 год.
Молдавия и Украина также определили пакет документов для предоставления в компетентные органы перевозчиками пассажиров при открытии рейсов, а также при внесении изменений или продлении срока действия разрешений.
Ранее мининфраструктуры Молдавии информировал, что страны договорились о либерализации грузоперевозок с 1 сентября. Тогда уточнялось, что положение будет действовать до конца текущего года.