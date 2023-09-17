МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Популярность ультраправых грозит Европе "катастрофой"

По информации на 02.12 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов и шесть отменены, в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и еще три отменены, в "Шереметьево" задержаны десять рейсов.