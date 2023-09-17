2023-09-17T03:04:28+03:00
2023-09-17T03:04:28+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230917/841764912.html
Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Транспорт
Новости
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По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание"... ПРАЙМ, 17.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 29 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 02.12 мск, во "Внуково" задержаны 11 рейсов и шесть отменены, в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и еще три отменены, в "Шереметьево" задержаны десять рейсов.