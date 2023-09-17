МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". В МИД прокомментировали допуск китайских кораблей к СМП

По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.