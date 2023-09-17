2023-09-17T07:39:21+03:00
2023-09-17T07:39:21+03:00
2023-09-17T07:39:21+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230917/841765567.html
В аэропортах Москвы продолжают задерживать и отменять рейсы
Транспорт
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По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс... ПРАЙМ, 17.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.32 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.