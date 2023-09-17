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Московские аэропорты заработали штатно
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Аэропорты Москвы и Жуковский временно ограничивали полеты в воскресенье утром, к 8.30 воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин... ПРАЙМ, 17.09.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, аэропорт, ограничение полетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Аэропорты Москвы и Жуковский временно ограничивали полеты в воскресенье утром, к 8.30 воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже он уточнил, что ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Раменском районе Подмосковья. В Минобороны России также сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.
"По состоянию на 08.30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", — сообщили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.