МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Аэропорты Москвы и Жуковский временно ограничивали полеты в воскресенье утром, к 8.30 воздушные гавани работают штатно, сообщила Росавиация. Минтранс включил развитие беспилотной авиации в приоритеты Росавиации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже он уточнил, что ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Раменском районе Подмосковья. В Минобороны России также сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.

"По состоянию на 08.30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", — сообщили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.