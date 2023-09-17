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2023
https://1prime.ru/transport/20230917/841766336.html
Шедшее из России судно столкнулось с другим близ Стамбула
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Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У причала... ПРАЙМ, 17.09.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, судно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 17 сен — ПРАЙМ. Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что сухогруз шел из России в Малайзию под флагом Гонконга, контейнеровоз был под флагом Португалии.
Как подчеркнул собеседник РИА Новости, жертв, пострадавших и ущерба окружающей среде нет.