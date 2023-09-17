СТАМБУЛ, 17 сен — ПРАЙМ. Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись"

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что сухогруз шел из России в Малайзию под флагом Гонконга, контейнеровоз был под флагом Португалии.

Как подчеркнул собеседник РИА Новости, жертв, пострадавших и ущерба окружающей среде нет.